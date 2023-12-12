Хидаят Гейдаров - в Топ-7 дзюдоистов с наивысшим рейтингом

Трехкратный чемпион Европы Хидаят Гейдаров (73 кг) входит в семерку дзюдоистов, заработавших наибольшее количество рейтинговых очков за последние годы.

Как сообщает İdman.biz, лидер мировой табели о рангах имеет в активе 6638 баллов, пополнив актив на недавнем «Большом шлеме» в Токио, победа на котором принесла 1000 очков. Среди спортсменов, возглавляющих свои категории, он опережает японца Рюджу Нагаяму (60 кг), набравшему 6410 баллов.

Вместе с тем, наибольшее количество зачетных баллов набрал Тато Григалашвили (81 кг, 8415), в первую тройку по числу набранных очков также входят еще два грузинских дзюдоиста: Лука Майсурадзе (90 кг, 7550) и Илия Суламанидзе (100 кг, 7308).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz