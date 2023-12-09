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Европейское дзюдо запланировало 125 мероприятий на будущий год

Дзюдо
Новости
9 Декабря 2023 10:26
Европейское дзюдо запланировало 125 мероприятий на будущий год

«Я горжусь тем, что приветствую не менее 109 представителей из 48 стран в рамках празднования 75-летия Европейского Союза дзюдо. Я рассматриваю эту цифру как вотум доверия Исполкому и нашей работе за последние 12 месяцев».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил президент организации Ласло Тот на Конгрессе EJU в Белграде с участием представителей Федерации дзюдо Азербайджана.

Функционер отметил, что европейское дзюдо добилось многого и ставит перед собой новые цели. «Всего в 2023 году было проведено 107 мероприятий EJU, и мы ожидаем, что в следующем сезоне их количество достигнет 125-ти», - поделился Тот планами.

На 2024 год запланировано проведение 15 Кубков Европы среди кадетов, 15 Кубков среди юниоров, 10 тренировочных сборов первых команд и 7 Кубков среди взрослых. Главным событием года станет апрельский чемпионат Европы в Загребе.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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