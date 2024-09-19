Завершился 1-й круг Профессиональной лиги Човкена - ВИДЕО - ФОТО

Организованный Федерацией конного спорта Азербайджана 1-й круг Профессиональной лиги Човкена завершился играми 9-го тура в Конноспортивном комплексе «Новханы».

Как сообщает İdman.biz, напряженная борьба между командами «Зафар» и «Агстафа Дилбаз» завершилась победой «Зафара» со счетом 9:0.

Начавшуюся в 17:00 вторую игру дня между командами «Серхедчи» и «Эмбавуд» выиграл «Серхедчи» со счетом 3:0. Последняя игра дня была сыграна между командами «Полад» и «Кохлен», которая началась в 18:00. Поединок завершился победой команды «Полад» со счетом 5:0.

В следующих матчах тура, которые начались в 17:00, "Омар" победил "Карабах" со счетом 3:0, а "Элит" обыграл "Ширван" - 6:0.

Отметим, что матчи 1-го тура второго круга Профессиональной лиги Човкена, где соревнуются 10 команд, пройдут 24-25 сентября.

İdman.biz