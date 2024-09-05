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В Профессиональной лиге Човкена продолжается напряженная борьба - ФОТО

Конный спорт
Новости
5 Сентября 2024 16:08
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В Профессиональной лиге Човкена продолжается напряженная борьба - ФОТО

Игры 7-го тура Профессиональной лиги Човкена прошли в Конноспортивном центре «Новханы» при организации Федерации конного спорта Азербайджанской Республики.

İdman.biz сообщает, что напряженная борьба между командами «Серхедчи» и «Элит» завершилась победой первой команды со счетом 4:1.

Вторая игра между командами «Полат» и «Омар» завершилась победой первой команды со счетом 3:1.

В следующих матчах тура команда «Зафар» победила «Ширван» со счетом 5:0. Клуб «Кохлен» победил «Агстафа Дилбаз» со счетом 4:3.

Последняя игра дня и тура была сыграна между командами «Эмбавуд» и «Карабах». В матче «Эмбавуд» одержал победу над «Карабахом» со счетом 3:0.

Отметим, что игры 8-го тура Профессиональной лиги Човкена, в которых соревнуются 10 команд, пройдут 10-11 сентября.

İdman.biz

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