Бахруз Набиев: "Второй чемпионат мира состоится в 2026 году"

«Каждая из команд сражалась очень хорошо».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил президент Международной федерации конного спорта Бахруз Набиев.

Он прокомментировал проходящий в Баку чемпионат мира по човкену. Представитель организации рассказал, что команды, принимавшие участие в чемпионате мира в прошлом году, в этом году выступили по-другому:

"Команды стали сильнее. Что меня радует, так это то, что и лошади, и спортсмены завершили турнир без травм».

Отметив, что проведена вторая внеочередная Генеральная ассамблея организации, Б.Набиев сообщил, что здесь принят ряд важных решений:

"Утверждено проведение континентального первенства в 2025 году. Мы станем свидетелями проведения таких турниров в Африке, Европе и Южной Америке. А в 2025 году состоится второй чемпионат мира. Кроме того, в Польше будет принят ряд важных решений. В составе BCF уже 53 члена, а это значит, что в состав федерации входят все страны мира».

Отметим, что в чемпионате мира по човкену, проходившем в Баку, приняли участие представители 10 стран.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz