Сборная Азербайджана в финале

Определились финалисты чемпионата мира по конному спорту, который проходит в конноспортивном комплексе «Бина».

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана вышла в финал.

Наша сборная завершила групповой этап с максимальным результатом. В прошлом туре Азербайджан обыграл Узбекистан со счетом 7:0. По регламенту чемпионата наша команда встретится с Марокко, победителем другой группы.

Занявшие второе место в группе - Узбекистан и Нигерия - поборются за бронзу.

Отметим, что сборная Азербайджана в предыдущих турах группового этапа победила Казахстан, Турцию и Мальту.

İdman.biz