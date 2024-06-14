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Сборная Азербайджана в финале

Конный спорт
Новости
14 Июня 2024 20:33
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Сборная Азербайджана в финале

Определились финалисты чемпионата мира по конному спорту, который проходит в конноспортивном комплексе «Бина».

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана вышла в финал.

Наша сборная завершила групповой этап с максимальным результатом. В прошлом туре Азербайджан обыграл Узбекистан со счетом 7:0. По регламенту чемпионата наша команда встретится с Марокко, победителем другой группы.

Занявшие второе место в группе - Узбекистан и Нигерия - поборются за бронзу.

Отметим, что сборная Азербайджана в предыдущих турах группового этапа победила Казахстан, Турцию и Мальту.

İdman.biz

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