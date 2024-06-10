10 Июня 2024
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Капитан сборной - о победе над Казахстаном

Конный спорт
Новости
10 Июня 2024 17:12
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Капитан сборной - о победе над Казахстаном

«Мы верили, что победим».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил член сборной Азербайджана по човкену Эльчин Джамаллы.

Он прокомментировал игру, в которой они обыграли Казахстан со счетом 5:0 в первом матче чемпионата мира, проходящего в Баку. По словам капитана команды, к соревнованиям они подготовились на высоком уровне:

«Поддержка болельщиков также придала нам энтузиазма. С первого дня стало понятно, что чемпионат будет интересным. Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть первый чемпионат мира. Потому что Азербайджан - победоносная нация и нас устраивает только победа».

Он рассказал, что все команды приехали на чемпионат мира подготовленными:

«Я лично знаю участников некоторых команд по международным соревнованиям. Надеемся, что победит тот, кто достоин. Некоторые команды являются новичками в човкене и обратились к нам за поддержкой в ​​плане участия. В этих командах участвует один азербайджанский спортсмен. Но это относится к продолжающемуся сорвенованию».

Отметим, что чемпионат мира по човкену, стартовавший сегодня с участием 10 команд, продолжится до 16 июня.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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