Мероприятие проводится в Баку под знаменами Международной федерации човкена (ICF).

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал президент BFC Бахруз Гулиев после церемонии открытия чемпионата мира, организованного в нашей столице.

Он рассказал, что в чемпионате мира участвуют команды, представляющие 3 континента:

"Среди национальных сборных тоже есть дебютанты. Сегодня прошла внеочередная Генеральная ассамблея федерации. На встрече были приняты в члены новые страны. Мы уже стали большой семьей. Чемпионат мира теперь будет проводиться каждые два года. Континентальные чемпионаты будут проводиться в нечетные годы.

По его словам, участие 10 команд является хорошим показателем для Федерации човкена Азербайджана, в которой 19 членов:

"Мы ведем серьезную работу по увеличению количества команд и членов. Думаю, что в следующем чемпионате мира примет участие в два раза больше команд. На чемпионате мира лошади предоставляется со стороны Азербайджана, поэтому у нас было 10 общекомандных мест. У нас были заказы примерно из 15 стран. Мы рассмотрим их участие в следующем чемпионате».

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Банучичак Гусейнли

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