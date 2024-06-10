10 Июня 2024
RU

"Чемпионат мира теперь будет проводиться каждые два года"

Конный спорт
Новости
10 Июня 2024 17:09
9
"Чемпионат мира теперь будет проводиться каждые два года"

Мероприятие проводится в Баку под знаменами Международной федерации човкена (ICF).

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал президент BFC Бахруз Гулиев после церемонии открытия чемпионата мира, организованного в нашей столице.

Он рассказал, что в чемпионате мира участвуют команды, представляющие 3 континента:

"Среди национальных сборных тоже есть дебютанты. Сегодня прошла внеочередная Генеральная ассамблея федерации. На встрече были приняты в члены новые страны. Мы уже стали большой семьей. Чемпионат мира теперь будет проводиться каждые два года. Континентальные чемпионаты будут проводиться в нечетные годы.

По его словам, участие 10 команд является хорошим показателем для Федерации човкена Азербайджана, в которой 19 членов:

"Мы ведем серьезную работу по увеличению количества команд и членов. Думаю, что в следующем чемпионате мира примет участие в два раза больше команд. На чемпионате мира лошади предоставляется со стороны Азербайджана, поэтому у нас было 10 общекомандных мест. У нас были заказы примерно из 15 стран. Мы рассмотрим их участие в следующем чемпионате».

Набиев заявил, что хозяин следующего чемпионата мира определится завтра

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Капитан сборной - о победе над Казахстаном
17:12
Конный спорт

Капитан сборной - о победе над Казахстаном

"Азербайджан - победоносная нация и нас устраивает только победа"
В Баку стартовал чемпионат мира по човкену - ФОТО
15:33
Конный спорт

В Баку стартовал чемпионат мира по човкену - ФОТО

Стартовавший сегодня кубковый турнир с участием 10 команд продлится до 16 июня
14 карабахских лошадей на международном фестивале - ФОТО
7 Июня 09:53
Конный спорт

14 карабахских лошадей на международном фестивале - ФОТО

В Стамбуле (Турция) стартовал VI международный фестиваль культуры "Этноспорт"
Айдын Алибеков стал победителем международного турнира
28 Мая 23:18
Конный спорт

Айдын Алибеков стал победителем международного турнира

26-28 мая в российском городе Санкт-Петербург прошли соревнования на Кубок Евразии "Maxima Masters" по выездке
Проведены соревнования по конкуру на "Кубок Омара"
27 Мая 18:08
Конный спорт

Проведены соревнования по конкуру на "Кубок Омара"

По итогам соревнования победители первых 5 мест в обеих номинациях были награждены Почетной грамотой и различными подарками
"Серхедчи" начал чемпионат с победы - ФОТО
21 Мая 17:15
Конный спорт

"Серхедчи" начал чемпионат с победы - ФОТО

В первый игровой день в конноспортивном комплексе "Бина" состоялись два матча

Самое читаемое

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр
8 Июня 23:18
Баскетбол

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 начала выступление в отборочном турнире Кубка Европы в Приштине (Косово)
4 гола в матче Азербайджан - Албания - ВИДЕО
7 Июня 22:49
Азербайджанский футбол

4 гола в матче Азербайджан - Албания - ВИДЕО

Сегодня наша сборная провела очередную игру
Завершилось первенство по борьбе - ФОТО
7 Июня 19:37
Борьба

Завершилось первенство по борьбе - ФОТО

Первенство, проводимое впервые при совместной организации Министерства науки и образования и Федерации борьбы Азербайджана, длилось 4 дня
Определились победители соревнований по гребле - ФОТО
7 Июня 19:49
Гребля

Определились победители соревнований по гребле - ФОТО

Состоялись соревнования по гребле среди сотрудников государственных учреждений