14 карабахских лошадей на международном фестивале - ФОТО

В Стамбуле (Турция) стартовал VI международный фестиваль культуры «Этноспорт».

Как сообщает İdman.biz, в фестивале, организованном Федерацией конного спорта Азербайджанской Республики, принимает участие более 30 стран. Азербайджан отправил на мероприятие делегацию из 52 членов Государственной пограничной службы и 14 карабахских лошадей. Кроме этого на фестивале установлен «Азербайджанский шатер», созданный по инициативе Азербайджанского культурного центра, действующего при нашем посольстве в Анкаре.

Наша делегация представит шоу-композицию «Кероглу», названную в честь одного из символов героизма нашего народа. Основу композиции составляют выступления всадников на карабахских скакунах, национальная музыка и элегантные азербайджанские танцы. В «Азербайджанском шатре» представлены национально-культурные ценности, а также национальная музыка и танцы, ковры различных регионов Азербайджана, предметы быта, отражающие образ жизни азербайджанских сельских жителей, национальная одежда.

Фестиваль, проводимый в братской стране, продлится до 9 июня.

İdman.biz