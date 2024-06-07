7 Июня 2024
RU

14 карабахских лошадей на международном фестивале - ФОТО

Конный спорт
Новости
7 Июня 2024 09:53
26
14 карабахских лошадей на международном фестивале - ФОТО

В Стамбуле (Турция) стартовал VI международный фестиваль культуры «Этноспорт».

Как сообщает İdman.biz, в фестивале, организованном Федерацией конного спорта Азербайджанской Республики, принимает участие более 30 стран. Азербайджан отправил на мероприятие делегацию из 52 членов Государственной пограничной службы и 14 карабахских лошадей. Кроме этого на фестивале установлен «Азербайджанский шатер», созданный по инициативе Азербайджанского культурного центра, действующего при нашем посольстве в Анкаре.

Наша делегация представит шоу-композицию «Кероглу», названную в честь одного из символов героизма нашего народа. Основу композиции составляют выступления всадников на карабахских скакунах, национальная музыка и элегантные азербайджанские танцы. В «Азербайджанском шатре» представлены национально-культурные ценности, а также национальная музыка и танцы, ковры различных регионов Азербайджана, предметы быта, отражающие образ жизни азербайджанских сельских жителей, национальная одежда.

Фестиваль, проводимый в братской стране, продлится до 9 июня.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Айдын Алибеков стал победителем международного турнира
28 Мая 23:18
Конный спорт

Айдын Алибеков стал победителем международного турнира

26-28 мая в российском городе Санкт-Петербург прошли соревнования на Кубок Евразии "Maxima Masters" по выездке
Проведены соревнования по конкуру на "Кубок Омара"
27 Мая 18:08
Конный спорт

Проведены соревнования по конкуру на "Кубок Омара"

По итогам соревнования победители первых 5 мест в обеих номинациях были награждены Почетной грамотой и различными подарками
"Серхедчи" начал чемпионат с победы - ФОТО
21 Мая 17:15
Конный спорт

"Серхедчи" начал чемпионат с победы - ФОТО

В первый игровой день в конноспортивном комплексе "Бина" состоялись два матча
Смотреть Профессиональную лигу по Човкену можно будет бесплатно
21 Мая 16:00
Конный спорт

Смотреть Профессиональную лигу по Човкену можно будет бесплатно

"В ближайшие годы в этой лиге будет не 10, а больше команд"
Фарид Гаибов: "Наши победы еще впереди" - ФОТО
21 Мая 14:18
Конный спорт

Фарид Гаибов: "Наши победы еще впереди" - ФОТО

Состоялась церемония открытия Профессионального лиги по Човкену
Федерация конного спорта Азербайджана обратилась к спонсорам: "Есть новые проекты" - ВИДЕО
20 Мая 12:47
Конный спорт

Федерация конного спорта Азербайджана обратилась к спонсорам: "Есть новые проекты" - ВИДЕО

"Хотим организовать вторую лигу с 2026 года"

Самое читаемое

Победа Азербайджана над Францией в ФОТОграфиях
4 Июня 21:50
Азербайджанский футбол

Победа Азербайджана над Францией в ФОТОграфиях

Сборная Азербайджана по мини-футболу показала максимальный результат в групповом этапе ЧЕ
Лучшие вратари-легионеры, которые играли в Азербайджане - РЕЙТИНГ İDMAN.BİZ
5 Июня 16:05
Азербайджанский футбол

Лучшие вратари-легионеры, которые играли в Азербайджане - РЕЙТИНГ İDMAN.BİZ

С уходом игрока "Карабаха" Андрея Лунева чемпионат Азербайджана потерял еще одного голкипера высокого уровня
Первая победа - ФОТО
4 Июня 23:07
Азербайджанский футбол

Первая победа - ФОТО

Женская сборная Азербайджана одержала первую победу в лиге B отборочного раунда чемпионата Европы
Мечта Айшан Ахмедовой: "Карабах" и Лига Чемпионов - ВИДЕО - ФОТО
5 Июня 16:40
Азербайджанский футбол

Мечта Айшан Ахмедовой: "Карабах" и Лига Чемпионов - ВИДЕО - ФОТО

Наша гостья оценила победу над Турцией в отборочном раунде ЕВРО-2025 и общее выступление сборной