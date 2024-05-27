Проведены соревнования по конкуру на "Кубок Омара"

При организации Федерации конного спорта Азербайджанской Республики прошли соревнования на традиционный «Кубок Омара» по конкуру.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях с препятствиями, установленными на высоте 90 см в категории «А» и 120 см - в категории «М», участвовали спортсмены до 20 лет из разных конных клубов Азербайджана.

В борьбе с участием 12 спортсменов в категории "А" спортсменка конного клуба «Мектеб» Лейла Мирзаева заняла первое место с лошадью по кличке «Тибет», Камилла Гасанбекова, другая спортсменка той же школы, с лошадью по кличке «Пюр-Пюр» заняла второе место, спортсмен конного клуба «Омар» Кенан Новрузов с лошадью по кличке «Лотар 41» - второе, спортсменка «Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью» Ругая Магеррамова с лошадью по кличке «Пюстя» - четвёртое, а спортсмен конного клуба «Серхедчи» Газанфар Фарзалиев с лошадью по кличке «Асана» - пятое.

В категории «М», где соревновался 21 спортсмен без ограничений по возрасту, первое место завоевал спортсмен конного клуба «Гилан» Рахиб Исмайлов с лошадью по кличке «Картанио», второе - спортсмен конного клуба «Омар» Кянан Новрузов с лошадью по кличке «Лотар 41», третье - спортсмен конного клуба «Элит» Сеид Мусаев с лошадью по кличке «Айла», четвертое - спорстмен того же клуба Анар Гумбатов с лошадью по кличке «Дамла», пятое - другая спортсменка конного клуба «Элит» Айдан Агаева с лошадью по кличке «Зирва».

По итогам соревнования победители первых 5 мест в обеих номинациях, всего 10 человек, были награждены Почетной грамотой и различными подарками.

İdman.biz