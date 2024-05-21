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Смотреть Профессиональную лигу по Човкену можно будет бесплатно

Конный спорт
Новости
21 Мая 2024 16:00
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Смотреть Профессиональную лигу по Човкену можно будет бесплатно

«Мы запустили Профессиональную лигу по Човкену с участием 10 команд».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил вице-президент Федерации конного спорта Азербайджана Бахруз Набиев.

Он рассказал, что этот вид спорта важен по многим причинам:

«Развитие национальной породы - это также шаг, сделанный для развития наших древних конных игр. Наши соревнования «Кубок Президента» проводились на протяжении всего года. Теперь нашей целью было организовать в течение года регулярный чемпионат, который состоится благодаря Профессиональной лиге по Човкену. В ближайшие годы в этой лиге будет не 10, а больше команд».

По словам Набиева, вход на игры будет бесплатным:

«Болельщики смогут свободно прийти и посмотреть соревнование. Для этого будут созданы условия».

Отметим, что Профессиональная лига по Човкену завершится 3-4 декабря.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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