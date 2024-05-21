Фарид Гаибов: "Наши победы еще впереди" - ФОТО

Состоялась церемония открытия Профессионального лиги по Човкену.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие состоялось в конноспортивном комплексе «Бина».

В церемонии открытия приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Федерации конного спорта Азербайджанской Республики Эльчин Гулиев, вице-президент Бахруз Набиев, должностные лица федерации и представители спорта.

На мероприятии Эльчин Гулиев рассказал о создании национальной лиги по Човкену, состоящей из карабахских скакунов, которые является олицетворением нашей древней истории и подарены человечеству нашим народом:

«В XII веке гениальный поэт Азербайджана Низами Гянджеви описал Човкен в своем стихотворении «Хосров и Ширин». Этот вид спорта считается родоначальником современных конных игр. Благодаря особому вниманию и заботе господина Президента Ильхама Алиева нашей главной целью является развитие конного спорта и внедрение наших племенных лошадей во всем мире. Федерация конного спорта Азербайджана проделала большую работу в этой области. Соревнования «Кубок Президента» по этому виду спорта проводятся ежегодно. Сегодня большое значение имеет Профессиональная лига по Човкену, в которой участвуют 10 команд, представляющих различные спортивные клубы. Желаю участникам соревнований высокой решимости к победе, спортивного мастерства и с большой гордостью объявляю большую Лигу по човкену открытой.

Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поздравил всех с проведением великолепного мероприятия по конному спорту:

«Глава нашего государства уделяет особое внимание и заботу спорту и нашим спортсменам. Наши спортсмены всегда нас радуют. Мы собираемся на этом спортивном объекте, чтобы посмотреть различные местные и международные соревнования. Недавно была создана Международная федерация по Човкену. Я благодарю Федерацию конного спорта за то, что онак активна. Верю, что наши победы еще впереди».

После официальных выступлений начался парад Профессиональной лиги по Човкену.

Отметим, что Профессиональная лига по Човкену с участием 10 команд завершится 3-4 декабря.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz