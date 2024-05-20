Федерация конного спорта Азербайджана обратилась к спонсорам: "Есть новые проекты" - ВИДЕО

«Мы всегда ищем спонсоров».

Как сообщает İdman.biz, об этом на состоявшейся сегодня пресс-конференции заявил вице-президент Федерации конного спорта Азербайджана Бахруз Набиев.

Представитель организации сообщил, что, поскольку у федерации нет другого источника дохода, поиск спонсоров продолжается:

«Для Азербайджанской лиги по Човкену запланирован высокий призовой фонд. Это станет известно в ходе турнира. Основной интерес команд-участниц связан с призом. Хотим организовать вторую лигу с 2026 года. Мы обеспечим, чтобы в этой низшей лиге сражались менее обеспеченные команды. По итогам лиги команда, набравшая наибольшее количество очков, перейдет в более высокую лигу. Мы сделаем много инноваций. Впереди новые проекты. Для нас очень важно увеличение количества команд».

Отметим, что Профессиональная лига по Човкену стартует 21 мая.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz