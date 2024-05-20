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Определено количество команд в Азербайджанской профессиональной лиге по Човкену - ФОТО

Конный спорт
Новости
20 Мая 2024 12:42
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Определено количество команд в Азербайджанской профессиональной лиге по Човкену - ФОТО

В Азербайджанской профессиональной лиге по Човкену примут участие 10 команд.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил вице-президент Федерации конного спорта Азербайджана Бахруз Набиев на состоявшейся сегодня пресс-конференции.

По его словам, в первых соревнованиях примут участие команды "Агстафа Дилбаз", "Элит", "Эмбавуд", "Колен", "Карабах", "Омар", "Полад", "Серхедчи", "Ширван" и "Зафар":

«Я верю, что игры будут проведены профессионально и в соответствии с принципами справедливости. Все поединки пройдут в конноспортивном комплексе «Бина». Однако со следующего года у команд появятся свои поля и игры будут проводиться именно там. Работа в этом направлении уже ведется. Последний тур лиги пройдет 3-4 декабря. Победившая команда завоюет 3 очка. За ничью дается 1 очко».

По его словам, ранее планировалось организовать соревнование по Човкену в Шеки:

«Здесь ведутся работы по подготовке места. Мы планируем построить поле в каждом регионе и хотим собрать команды из близлежащих регионов. Турнир будет называться Лигой регионов. Профессиональная лига по Човкену будет способствовать развитию не только этого вида, но и других видов коневодства.

Отметим, что Профессиональная лига по Човкену стартует 21 мая.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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