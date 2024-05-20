Состоится "Кубок Президента" по Човкену

В конце года в Азербайджане пройдут соревнования «Кубок президента».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил вице-президент Федерации конного спорта Азербайджана Бахруз Набиев.

Он сообщил, что это соревнование состоится после Профессиональной лиги по Човкену:

«К участию во всех скачках будут допущены только лошади национальной породы, прошедшие ДНК-тестирование».

Набиев также выразил сожаление по поводу того, что на конных соревнованиях летних Олимпийских игр Париж-2024 не будет азербайджанского всадника:

«Уже есть сборная Азербайджана по дресажу. 2 члена команды продолжают сборы в Европе. 2027 год - важный год для нас. Результаты будут объявлены, и мы сделаем все возможное, чтобы выиграть лицензию на Олимпийские игры 2028 года в обоих видах спорта».

Банучичак Гусейнли

İdman.biz