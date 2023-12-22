Определились финалисты "Кубка Президента"

Завершились полуфиналы «Кубка президента» по национальной конной игре Човкен.

По информации, предоставленной İdman.biz Федерацией конного спорта Азербайджанской Республики, в первом матче дня «Полад» встретился с «Омаром». Первая команда победила со счетом 4:1 и вышла в финал. Его соперником будет «Серхедчи-Карабах», который одолел «Серхедчи-Дилбаз» со счетом 1:0.

Решающие игры пройдут 24 декабря. Сначала «Серхедчи-Дилбаз» и «Омар» определят обладателя третьего места турнира. Обладатель кубка определится в поединке «Полад» - «Серхедчи-Карабах».

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