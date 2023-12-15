Состоялась церемония открытия Кубка Президента - ФОТО

В Баку прошла церемония открытия Кубка Президента по национальной конной игре човкен.

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии, проведенном в конноспортивном комплексе «Бина», приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Федерации конного спорта Азербайджана Эльчин Гулиев, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азер Алиев, президент Автомобильной Федерации Азербайджана Анар Алакбаров, президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана Мадат Гулиев.

На мероприятии состоялся конный парад участников турнира и были представлены команды. Позже различные выступления исполнялись под руководством специального оркестра Госпогранслужбы.

После специального шоу карабахских скакунов была представлена композиция «Одлар юрду» с ​​образцовыми танцевальными номерами.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, открывший мероприятие вступительной речью, сообщил, что Федерация конного спорта в этом году организовала несколько местных и международных соревнований: «Турнир приурочен к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Благодарю Федерацию за организацию различных мероприятий по популяризации этого вида спорта и особый вклад в его развитие. В течение года спортсмены, принимавшие участие в поло, достойно представляли нашу страну и завоевали медали".

Член совета директоров Федерации конного спорта Джавид Абдуллаев рассказал об особом внимании и заботе президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой к спорту: «В нашей стране проведено множество мероприятий по конному спорту. Основная цель этого вида спорта - популяризация традиций нашей страны».

После этого прозвучал Государственный гимн и минутой молчания была почтена память шехидов, павших за территориальную целостность страны.

После официальных выступлений Х Кубок Президента был объявлен открытым.

Отметим, что в турнире, который продлится до 24 декабря, в двух группах будут соревноваться 8 команд. "Серхедчи-Карабах", "Полад", "Колен", "Ширван" будут соревноваться в группе А, а "Серхедчи-Долбаз", "Омар", "Зафар", "Эмбавуд" - в группе Б.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz