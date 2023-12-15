15 Декабря 2023
RU

Состоялась церемония открытия Кубка Президента - ФОТО

Конный спорт
Новости
15 Декабря 2023 16:12
Состоялась церемония открытия Кубка Президента - ФОТО

В Баку прошла церемония открытия Кубка Президента по национальной конной игре човкен.

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии, проведенном в конноспортивном комплексе «Бина», приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Федерации конного спорта Азербайджана Эльчин Гулиев, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азер Алиев, президент Автомобильной Федерации Азербайджана Анар Алакбаров, президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана Мадат Гулиев.

На мероприятии состоялся конный парад участников турнира и были представлены команды. Позже различные выступления исполнялись под руководством специального оркестра Госпогранслужбы.

После специального шоу карабахских скакунов была представлена композиция «Одлар юрду» с ​​образцовыми танцевальными номерами.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, открывший мероприятие вступительной речью, сообщил, что Федерация конного спорта в этом году организовала несколько местных и международных соревнований: «Турнир приурочен к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Благодарю Федерацию за организацию различных мероприятий по популяризации этого вида спорта и особый вклад в его развитие. В течение года спортсмены, принимавшие участие в поло, достойно представляли нашу страну и завоевали медали".

Член совета директоров Федерации конного спорта Джавид Абдуллаев рассказал об особом внимании и заботе президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой к спорту: «В нашей стране проведено множество мероприятий по конному спорту. Основная цель этого вида спорта - популяризация традиций нашей страны».

После этого прозвучал Государственный гимн и минутой молчания была почтена память шехидов, павших за территориальную целостность страны.

После официальных выступлений Х Кубок Президента был объявлен открытым.

Отметим, что в турнире, который продлится до 24 декабря, в двух группах будут соревноваться 8 команд. "Серхедчи-Карабах", "Полад", "Колен", "Ширван" будут соревноваться в группе А, а "Серхедчи-Долбаз", "Омар", "Зафар", "Эмбавуд" - в группе Б.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Состоялась жеребьевка Кубка Президента
14 Декабря 16:10
Конный спорт

Состоялась жеребьевка Кубка Президента

Церемония открытия турнира состоится 15 декабря
В Кубке Президента будут бороться 8 команд
13 Декабря 16:50
Конный спорт

В Кубке Президента будут бороться 8 команд

Объявлены участники Кубка Президента, который пройдет 15-24 декабря под организацией Федерации конного спорта

Открыто новое здание конноспортивного комплекса "Серхедчи" - ФОТО
11 Декабря 17:58
Конный спорт

Открыто новое здание конноспортивного комплекса "Серхедчи" - ФОТО

В селе Новханы Абшеронского района открылось новое здание конноспортивного комплекса "Серхедчи"
Состоится Кубок Президента
11 Декабря 10:37
Конный спорт

Состоится Кубок Президента

С 15 по 17 декабря в Баку пройдет очередной Кубок Президента по човкену
Золотая и серебряная медали в Москве
9 Декабря 14:37
Конный спорт

Золотая и серебряная медали в Москве

В столице России Москве прошли финалы соревнований этапа "Maxima Masters Eurasia Cup" и "Maxima Masters Eurasia Stars"
Мировой конный спорт допустил россиян и белорусов до турниров
20 Ноября 18:06
Конный спорт

Мировой конный спорт допустил россиян и белорусов до турниров

Tакое решение принял Исполком организации, выступивший со специальным заявлением.

Самое читаемое

Исторический успех "Карабаха"! - ВИДЕО
14 Декабря 23:40
Азербайджанский футбол

Исторический успех "Карабаха"! - ВИДЕО

"Карабах" обыграл "Хeккен" и вышел в плей-офф Лиги Европы
21-летний футболист умер на поле из-за удара молнии - ВИДЕО
12 Декабря 20:22
Мировой футбол

21-летний футболист умер на поле из-за удара молнии - ВИДЕО

Кроме него ещё шесть других футболистов получили сильные ожоги тела, с которыми были госпитализированы в больницу
"Карабах" - "Хеккен": прогнозы известных людей
14 Декабря 14:25
Азербайджанский футбол

"Карабах" - "Хеккен": прогнозы известных людей

İdman.biz провел опрос известных личностей в Азербайджане и спросил их о том, с каким счетом закончится матч
Азербайджанские спортсмены тренируются с греками в Афинах
12 Декабря 17:22
Атлетика

Азербайджанские спортсмены тренируются с греками в Афинах

Сборная Азербайджана по легкой атлетике начала сборы в столице Греции Афинах