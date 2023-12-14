Состоялась жеребьевка Кубка Президента

Состоялась церемония жеребьевки Кубка Президента по човкену.

Как сообщает İdman.biz, на соревнованиях, которые пройдут в конноспортивном комплексе «Бина», 8 команд были разделены на 2 группы.

"Серхедчи-Карабах", "Полад", "Колен", "Ширван" будут соревноваться в группе А, а "Серхедчи-Долбаз", "Омар", "Зафар", "Эмбавуд" - в группе Б.

Кубок начнется 15 декабря в 10:00 и в эти 3 дня состоятся матчи.

17 и 19 декабря пройдут другие игры группы. Полуфиналы пройдут 21-го декабря, а матч за 3-е место состоится через 2 дня. Финал пройдет 24 декабря.

Отметим, что церемония открытия турнира состоится 15 декабря.

İdman.biz