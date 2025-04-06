Александр Овечкин побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки - ВИДЕО

Российский хоккеист Александр Овечкин установил историческое достижение, побив рекорд легендарного Уэйна Гретцки, сообщает İdman.biz.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз», который проходит в эти минуты в Элмонте (США), Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Этот гол позволил 39-летнему форварду стать лучшим снайпером в истории лиги, опередив канадца Гретцки, чей рекорд длился 26 лет.

До этого момента Гретцки был непререкаемым лидером, установив рекорд в 1999 году, забив 894 гола в карьере. Теперь Овечкин возглавил этот список, отметив ещё одно значимое достижение в своей долгой и успешной карьере.

С учётом этой шайбы Овечкин набрал 69 очков в текущем сезоне, забив 42 гола и сделав 27 передач.

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