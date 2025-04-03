Телеканалы предоставят зрителям доступ к камерам, следящим за Овечкиным

Американские телеканалы ESPN и TNT предоставят зрителям возможность следить за Александром Овечкиным в режиме реального времени во всех оставшихся матчах «Вашингтон Кэпиталз».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу НХЛ, специально для этого будет использоваться камера OviCast, которая будет фиксировать все действия российского форварда на льду.

Кроме того, на каждом стадионе, где будет играть «Вашингтон», установят до 10 дополнительных камер, чтобы максимально детально запечатлеть его попытки побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894 гола в регулярных сезонах НХЛ). Лига также попросила клуб заранее сообщать, если Овечкин не выйдет на определённую игру.

На данный момент капитану «Кэпиталз» осталось забросить всего две шайбы, чтобы сравняться с легендарным достижением Гретцки.

İdman.biz