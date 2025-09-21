Определились полуфиналисты Кубка Азербайджана по гандболу

Завершились четвертьфинальные матчи Кубка Азербайджана по гандболу, по итогам которых стали известны полуфиналисты турнира, сообщает İdman.biz.
В мужской сетке "Карабах" разгромил "Азерйол" (40:23), а "Динамо" не оставило шансов "Тахсилу" (30:19). Среди женщин "СпортАкадемия" уверенно прошла "Бакы" (39:9), тогда как "Карабах" одолел "Тахсил" (39:19).
В итоге сформировались следующие пары полуфинала:
Мужчины
"Кюр" – "Динамо"
"Карабах" – "Бакы"
Женщины
"Кюр" – "Карабах"
"СпортАкадемия" – "Азерйол"
Полуфинальные поединки запланированы на май следующего года.
