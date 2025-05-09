9 Мая 2025
RU

Стало известно время игр "Карабаха" с "Азерйолом"

Гандбол
Новости
9 Мая 2025 17:49
5
Стало известно время игр "Карабаха" с "Азерйолом"

Объявлены место и время проведения очередных матчей чемпионата Азербайджана по гандболу.

İdman.biz сообщает, что игры состоятся 10 мая.

В финальном этапе женская команда «Кюр» встретится со «Спортивной академией» в борьбе за 1-4 места. Встреча начнется в 11:00.

В 13:00 поле AHF Arena будет отдано мужским командам «Азерйол» и «Карабах». Далее на арену выйдут женские команды из этих же клубов. Стартовый свисток этого поединка прозвучит в 15:00.

Мужской матч между командами «Кюр» и «Баку» начнется в 17:00.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Уверенная победа "Спортивной академии"
29 Апреля 09:38
Гандбол

Уверенная победа "Спортивной академии"

Ранее команда обыграла "Баку"
Кубок Азербайджана: "Баку" проиграл - ФОТО
26 Апреля 14:39
Гандбол

Кубок Азербайджана: "Баку" проиграл - ФОТО

В первый игровой день состоялся один матч
Расписание первых игр Кубка Азербайджана
25 Апреля 10:08
Гандбол

Расписание первых игр Кубка Азербайджана

В первый день Кубка пройдут игры 1/4 финала
"Карабах" проиграл с разницей в 17 мячей
24 Апреля 14:05
Гандбол

"Карабах" проиграл с разницей в 17 мячей

В борьбе за I-IV места состоялась одна игра
Состоялась жеребьевка Кубка Азербайджана - ФОТО
22 Апреля 15:33
Гандбол

Состоялась жеребьевка Кубка Азербайджана - ФОТО

Соревнования, которые пройдут по олимпийской системе, начнутся с четвертьфинала
Легкая победа лидера
21 Апреля 09:29
Гандбол

Легкая победа лидера

В борьбе за I-IV места представитель Мингячевира встретился с "Азерйолом"

Самое читаемое

Новый вызов для лидеров: кто и где продолжит карьеру?
8 Мая 13:35
Волейбол

Новый вызов для лидеров: кто и где продолжит карьеру?

Несмотря на то, что сезон во многих чемпионатах официально еще не завершен, первые трансферные переходы уже произошли
Девять азербайджанских клубов получили лицензии на участие в еврокубках - ВИДЕО
8 Мая 16:38
Азербайджанский футбол

Девять азербайджанских клубов получили лицензии на участие в еврокубках - ВИДЕО

Три команды не подали заявки
МЮ практически разбил мечты "Атлетика" о домашнем финале ЛЕ. Но сдаваться раньше времени - не в крови басков
8 Мая 10:41
Мировой футбол

МЮ практически разбил мечты "Атлетика" о домашнем финале ЛЕ. Но сдаваться раньше времени - не в крови басков

Хотя "дьяволы" еще не проигрывали в ЛЕ при Рубене Амориме
Зульфугар Сулейманов: "Я очистил свои имя и фамилию от черного пятна" - ИНТЕРВЬЮ
8 Мая 17:49
Тяжелая атлетика

Зульфугар Сулейманов: "Я очистил свои имя и фамилию от черного пятна" - ИНТЕРВЬЮ

Ветеран тяжелой атлетики оценил свое выступление на чемпионате Европы