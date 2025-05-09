Стало известно время игр "Карабаха" с "Азерйолом"

Объявлены место и время проведения очередных матчей чемпионата Азербайджана по гандболу.

İdman.biz сообщает, что игры состоятся 10 мая.

В финальном этапе женская команда «Кюр» встретится со «Спортивной академией» в борьбе за 1-4 места. Встреча начнется в 11:00.

В 13:00 поле AHF Arena будет отдано мужским командам «Азерйол» и «Карабах». Далее на арену выйдут женские команды из этих же клубов. Стартовый свисток этого поединка прозвучит в 15:00.

Мужской матч между командами «Кюр» и «Баку» начнется в 17:00.

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