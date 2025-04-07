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Гандболист "Баку": "Мы проиграли из-за собственной безответственности"

Гандбол
Новости
7 Апреля 2025 18:27
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Гандболист "Баку": "Мы проиграли из-за собственной безответственности"

«К сожалению, мы уже упустили шанс выиграть чемпионат».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил гандболист команды «Баку» Теймур Ахундов.

Опытный гандболист в заявлении пресс-службе Федерации гандбола Азербайджана высказал свои мысли о чемпионате страны:

«Мы осложнили ситуацию, проиграв «Кюру» в предыдущем туре. В то же время поражение от «Карабаха» также сыграло в этом свою роль. Матч с «Карабахом» мы проиграли из-за собственной безответственности. Однако мы серьезно готовились к той игре. Но не смогли выполнить на должном уровне установки тренера. В итоге не сможем выиграть чемпионство. Теперь нам остается бороться только за второе место».

İdman.biz

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