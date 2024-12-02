2 Декабря 2024
RU

"Ударная рука" азербайджанской команды

Гандбол
Новости
2 Декабря 2024 13:35
15
"Ударная рука" азербайджанской команды

Определились лучшие бомбардиры гандбольного клуба «Кюр», остановившего борьбу в Кубке Европы на третьем этапе.

Как сообщает İdman.biz, Огнен Лекович является «ударной рукой» мингячевирского клуба на континентальной арене.

Черногорский легионер забил 32 гола в четырех матчах. На счету его соотечественника Божидара Шимича 20 голов.

Рамазан Мурадов, самый результативный местный игрок, 14 раз попадал в ворота соперника. Еще два гандболиста, забившие не менее 10 голов, являются легионерами из Черногории. Божидар Лекович забил 13 раз, а Эмир Муйич - 10.

Всего 119 голов мингячевирского клуба забили 12 гандболистов. Серб Борислав Урта отличился девять раз, Джавид Исмайлов - шесть, Сергей Дубович и нигериец Аюба Кутау Якоб - по пять. Элькину Гулиеву и Руслану Исмайлову удалось забить по два гола, Магерраму Мамедли - один.

Отметим, что на втором этапе наш представитель выбил из соревнований представителя кипра «Парнассос» (35:31, 32:29), а на третьем этапе уступил исландскому «Хаукару» - 25:30, 27:38.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Нассер Салими: "Сегодня мы сыграли плохо"
1 Декабря 18:55
Гандбол

Нассер Салими: "Сегодня мы сыграли плохо"

Главный тренер мужской гандбольной команды "Кюр" поблагодарил болельщиков
"Кюр" попрощался с еврокубком - ФОТО
1 Декабря 18:29
Гандбол

"Кюр" попрощался с еврокубком - ФОТО

Мужская гандбольная команда "Кюр" сегодня приняла участие в очередном матче Кубка Европы
Кенан Гёкмен: "Я рад видеть успешные результаты Азербайджана"
1 Декабря 16:43
Гандбол

Кенан Гёкмен: "Я рад видеть успешные результаты Азербайджана"

Ппредставитель Европейской федерации гандбола считает, что в Азербайджане существует большой интерес к гандболу
Капитан команды "Кюр": "Все получилось не так, как мы хотели"
30 Ноября 19:32
Гандбол

Капитан команды "Кюр": "Все получилось не так, как мы хотели"

Рамазан Мурадов надеется на победу в ответном матче
"Кюр" проиграл исландцам - ФОТО
30 Ноября 18:34
Гандбол

"Кюр" проиграл исландцам - ФОТО

Согласно договоренности между командами, оба матча пройдут в нашей стране
Азербайджанские судьи на Кубке Европы
25 Ноября 19:16
Гандбол

Азербайджанские судьи на Кубке Европы

Братья Эрнест и Эмиль Агакиши, международные судьи Азербайджана по гандболу, получили новое назначение

Самое читаемое

"Араз-Нахчыван" продолжил победную серию, удачный дебют Березуцкого - ВИДЕО
29 Ноября 20:55
Азербайджанский футбол

"Араз-Нахчыван" продолжил победную серию, удачный дебют Березуцкого - ВИДЕО

Сегодня стартовал 15-й тур Премьер-лиги
Объявлена ​​рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов
1 Декабря 11:48
Виды спорта

Объявлена ​​рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов

Олимпийский чемпион дзюдоист Хидаят Гейдаров вновь возглавляет таблицу
Аутсайдер победил в Шамахы, "Зиря" разгромила "Сумгайыт" - ВИДЕО
30 Ноября 18:50
Азербайджанский футбол

Аутсайдер победил в Шамахы, "Зиря" разгромила "Сумгайыт" - ВИДЕО

Сегодня прошли очередные игры в Премьер-лиге
Чемпионат Азербайджана: определились победители еще в семи весах
30 Ноября 19:14
Дзюдо

Чемпионат Азербайджана: определились победители еще в семи весах

За медали боролись 112 дзюдоистов