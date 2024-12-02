"Ударная рука" азербайджанской команды

Определились лучшие бомбардиры гандбольного клуба «Кюр», остановившего борьбу в Кубке Европы на третьем этапе.

Как сообщает İdman.biz, Огнен Лекович является «ударной рукой» мингячевирского клуба на континентальной арене.

Черногорский легионер забил 32 гола в четырех матчах. На счету его соотечественника Божидара Шимича 20 голов.

Рамазан Мурадов, самый результативный местный игрок, 14 раз попадал в ворота соперника. Еще два гандболиста, забившие не менее 10 голов, являются легионерами из Черногории. Божидар Лекович забил 13 раз, а Эмир Муйич - 10.

Всего 119 голов мингячевирского клуба забили 12 гандболистов. Серб Борислав Урта отличился девять раз, Джавид Исмайлов - шесть, Сергей Дубович и нигериец Аюба Кутау Якоб - по пять. Элькину Гулиеву и Руслану Исмайлову удалось забить по два гола, Магерраму Мамедли - один.

Отметим, что на втором этапе наш представитель выбил из соревнований представителя кипра «Парнассос» (35:31, 32:29), а на третьем этапе уступил исландскому «Хаукару» - 25:30, 27:38.

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