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Сожаление гандболистки "Карабаха"

Гандбол
Новости
18 Ноября 2024 15:53
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Сожаление гандболистки "Карабаха"

«Соперник был силен».

Как сообщает İdman.biz, об этом Report заявила гандболистка "Карабаха" Медина Саламова, комментируя игры III раунда Кубка Европы, в котором они проиграли украинскому клубу "Галичанка".

Она рассказала, что матчи, как и ожидалось, были напряженными:

«Мы старались изо всех сил. В первом тайме первого матча все было хорошо. Игра была равной. Разница в счете была в один-два мяча. Были моменты, когда мы вели в счете. Но, как я уже говорила, соперник был очень силен. Было сложно конкурировать с ними до конца. К сожалению, нам не удалось победить».

Отметим, что в матчах, прошедших в Центре олимпийской спортивной подготовки "Кюр" в Мингячевире, "Карабах" проиграл сопернику со счетом 20:33 и 19:34.

İdman.biz

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