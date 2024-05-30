"В составе будут изменения" - ВИДЕО

«Это был трудный сезон для нас».

Об этом сайту İdman.biz заявил Фуад Янгильдин, директор женского гандбольного клуба «Кюр».

Он прокомментировал выигранный ими матч против «Азерйола» со счетом 28:27 в финале Кубка Азербайджана.

По словам представителя клуба, в течение года они сражались против таких сильных команд, как «Азерйол» и «Карабах»:

«Для нас этот матч был очень принципиальным. Мы встречались несколько раз за сезон. Вот почему эта игра была так важна для нас. Мы знали, что матч будет сложным. Поэтому психологически готовились к победе в матче. Я всегда верю в свою команду. Ожидал, что на этот раз мы выиграем, и это произошло».

Он рассказал, что игроки, пришедшие в команду в начале сезона, уже очень хорошо поняли друг друга и благодаря этому одержали победу:

«Мы готовились к этой игре на высоком уровне. Девочки выполнили все задания, данные на тренировках. Мы хотим успешно выступить в новом сезоне и стремимся в следующий раз выиграть чемпионат Азербайджана. Конечно, есть вероятность, что некоторые игроки покинут команду. По этой причине в составе произойдут некоторые изменения».

Отметим, что «Кюр» завершил чемпионат Азербайджана на втором месте.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz