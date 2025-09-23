Академия художественной гимнастики Алины Кабаевой примет участие в III Играх стран СНГ

Академия художественной гимнастики "Небесная грация" Алины Кабаевой примет участие в III Играх стран СНГ.

Как передает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу Операционной компании Baku City Circuit, российские гимнасты единственного в мире мультиформатного пространства, посвященного художественной гимнастике, покажут свое мастерство на арене Олимпийского спортивного комплекса в городе Шеки.

Напомним, III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября 2025 года в семи городах Азербайджана — Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гейгеле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия состоятся на Гянджинском городском стадионе.

