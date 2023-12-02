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В Болгарии прошел Конгресс Европейской гимнастики

Гимнастика
Новости
2 Декабря 2023 21:08
В Болгарии прошел Конгресс Европейской гимнастики

1-2 декабря в столице Болгарии Софии прошел Конгресс Европейской гимнастики (ЕГ).

Как сообщает İdman.biz, азербайджанская делегация также приняла участие в мероприятии, организованном под руководством министра молодежи и спорта, президента Европейской гимнастики Фарида Гаибова.

На съезде заместитель министра молодежи и спорта Мариана Васильева, генеральный секретарь Нурлана Мамедзаде, технический директор Наталья Буланова и другие представители Федерации Гимнастики Азербайджана сфотографировались на память с главой ЕГ Фаридом Гаибовым.

İdman.biz

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