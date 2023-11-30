Завершился первый день чемпионата страны по спортивной гимнастике - ФОТО

В Баку завершился первый день 28-й чемпионата Азербайджана и Открытого первенства города по мужской спортивной гимнастике и 7-й чемпионат страны и первенство столицы по женской спортивной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, по итогам дня в соревнованиях гимнасток определились призеры среди детей (2013-2014 г.р), девушек (2011-2012), молодежи (2008-2010) и взрослых.

В мужском зачете были выявлены сильнейшие среди детей (2016), молодежи (2008-2009, категория В, 2006-2007, категория А) и взрослых.

В чемпионате, проходящем во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики, принимают участие 60 спортсменов. Они представляют клуб «Оджаг Спорт», Бакинскую школу гимнастики, Олимпийский комплекс Сумгайыта, Культурный центр «Зиря», а также Балакяны.

Гимнастам выступают в многоборье и на отдельных снарядах. У мужчин это вольные упражнения, конь, параллельные брусья, опорный прыжок, перекладина, кольца. А у женщин – разновысокие брусья, вольные упражнения, бревно и опорный прыжок.

Ниджат Закиев

İdman.biz