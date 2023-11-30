Расул Ахмедзаде: "У меня большие ожидания от чемпионата"

«У меня большие ожидания от соревнования».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил гимнаст Расул Ахмедзаде, начинающий выступление на 28-м чемпионате Азербайджана и Открытом первенство Баку по мужской спортивной гимнастике.

Спортсмен рассказал о своей подготовке: «Тренировки прошли хорошо и плодотворно. Хочу показать максимум своих возможностей. Постараюсь сделать все от себя зависящее».

Ахмедзаде также добавил, что календарь следующего года будет довольно насыщенным. «Впереди много турниров, но основные ожидания связаны с чемпионатом Европы. Верю, что смогу там проявить себя», - заключил гимнаст.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz