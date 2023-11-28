Азербайджанские гимнастки собрали урожай медалей в Дубае

Спортсменки Бакинской школы гимнастики завоевали 15 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые награды на международном турнире «UAE Cup» в Дубае.

Как сообщает İdman.biz, он проходил в различных возрастных категориях. Три награды выиграла Дилек Рустамзаде, ставшая первой в упражнении без предмета и со скакалкой и занявшая второе место с обручем. По две победы у Селин Гасымлы (мяч, булавы) и Ляман Гадимовой (обруч, булавы).

Победительницей также стали Камилла Джафарова (обруч), тогда как Насрин Баширлы примерила золото с обручем и серебро без предмета.

В свою очередь, Амина Новрузова показала максимальный результат с обручем и выиграла серебро в композиции без предмета. Дениз Алиева также стала первой с обручем, примерив серебро с мячом.

Селин Алиева завоевала золото с обручем, став второй без предмета, а Аян Алиева, наоборот, выиграла в упражнении без предмета и примерила серебро с булавами.

Рена Фаталиева завоевала серебро с обручем, а Саида Алиева и Дарья Мамедова оформили бронзовый дубль. Первая отличилась с мячом и без предмета, а Дарья - с булавами и без предмета.

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