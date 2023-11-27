Тренерские курсы по аэробике завершились в Баку

На Национальной арене гимнастики завершились тренерские курсы третьего уровня по аэробике.

Как сообщает İdman.biz, в качестве лектора выступала болгарский специалист Сияна Божилова. Занятия носили как теоретический, так и практический характер и в нем принимали участие тренеры, работающие с гимнастами 11-13 лет. Также был проведен и мастер-класс.

Следует отметить, что последние тринадцать лет Божилова провела во Вьетнаме, где руководила сборной этой страны, которую привела к победе на чемпионате мира.

Ниджат Закиев

İdman.biz