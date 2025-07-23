Азербайджанский гимнаст: "Главной целью было занять одно из первых двух мест"

Главной целью азербайджанских акробатов в серии Кубка мира было занять одно из первых двух мест.

Как сообщает İdman.biz, об этом Report заявил азербайджанский гимнаст Даниэль Аббасов.

Он рассказал, что они завершили соревнования с успешным результатом:

«Наша цель была занять одно из первых двух мест Кубка мира, и мы много работали для этого. Мы завершили последние соревнования с серебряной медалью. Для нас это считается успешным результатом. Перед соревнованиями мы работали изо всех сил, чтобы показать свое выступление на самом высоком уровне. Результат очень порадовал и нас, и нашу команду».

Аббасов верит, что они также покажут хорошие результаты на предстоящих Всемирных играх:

«Мы готовимся к Всемирным играм, которые пройдут в августе. Верю, что мы покажем хорошие результаты и на этих соревнованиях».

Отметим, что азербайджанская мужская пара по акробатической гимнастике Мурад Рафиев – Даниэль Аббасов одержала победу в серии Кубка мира, показав высокие результаты на этапах, проводимых Международной федерацией гимнастики в Пурсе, Бургасе, Баку и Жешуве.

İdman.biz