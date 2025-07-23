Азербайджанский гимнаст: "Наши результаты в серии Кубка мира успешные"

Результаты в серии Кубка мира для азербайджанских акробатов оказались успешными.

Как сообщает İdman.biz, об этом Report заявил азербайджанский гимнаст Мурад Рафиев.

Он рассказал, что ожидал успеха перед соревнованиями:

«Результаты на прошлом Кубке мира оказались для нас успешными. Мы завершили соревнования с серебряной медалью. Это был наш последний подобный турнир в текущем сезоне. Результаты всех Кубков мира, проведенных в этом сезоне, были подведены, и мы стали победителями серии, набрав 96 очков. Исходя из нашей подготовки перед соревнованиями, мы рассчитывали завоевать золотую или серебряную медаль и стать победителями общего зачета. В итоге так и получилось».

Рафиев рассказал о своих дальнейших планах:

«Нас ждут Всемирные игры, которые проводятся раз в четыре года. Мы очень серьезно готовимся к этим соревнованиям, чтобы вернуться в нашу страну с медалью».

Отметим, что мужская пара азербайджанской акробатической гимнастики (Мурад Рафиев - Даниэль Аббасов) одержала победу в серии Кубка мира, показав высокие результаты на этапах, проводимых Международной федерацией гимнастики в Пурсе, Бургасе, Баку и Жешуве.

İdman.biz