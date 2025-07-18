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Азербайджанские гимнасты выиграли общий зачет Кубка мира

Гимнастика
Новости
18 Июля 2025 19:45
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Азербайджанские гимнасты выиграли общий зачет Кубка мира

Мужская пара сборной Азербайджана по акробатической гимнастике в составе Мурада Рафиева и Даниила Аббасова завоевала победу в серии Кубка мира, проводимой Международной федерацией гимнастики.

Как передает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана, дуэт стабильно показывал высокие результаты на всех этапах нынешнего сезона.

Соревнования проходили в городах Пурс, Бургас, Баку и Жешув, и на каждом из этапов азербайджанские спортсмены подтвердили свой высокий уровень, став лучшими по итогам всей серии.

İdman.biz

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