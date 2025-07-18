Илона Зейналова завершила многоборье на Универсиаде - ФОТО

На Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе продолжаются соревнования по художественной гимнастике.

Как передает İdman.biz, в дневной сессии выступила Илона Зейналова. Азербайджанская гимнастка выступила с булавами и лентой. С булавами у нее текущий девятый результат, а с лентой она десятая. Таким образом, Илона не смогла пробиться в финалы в этих видах.

В многоборье грация расположилась на седьмой позиции.

Позже с булавами и лентой выступит Камилла Сеидзаде, а вечером группы определят сильнейших в многоборье.

Отметим, что после первого упражнения наш коллектив в составе Ляман Алимурадовой, Дарьи Сорокиной, Гюллю Агаларзаде, Елизаветы Лузан и Камиллы Алиевой идет на первом месте.

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