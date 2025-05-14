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Команды-участницы начинают заявляться на Кубок мира в Баку

Гимнастика
Новости
14 Мая 2025 14:03
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Команды-участницы начинают заявляться на Кубок мира в Баку

Серия Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в Баку продолжится акробатикой.

Как передает İdman.biz, вслед за этапами по прыжкам на батуте и тамблингу, художественной и спортивной гимнастике, столица 13-15 июня примет Кубок мира по акробатике. На данный момент на него заявились 63 спортсмена из семи стран. На Национальной арене гимнастики выступят команды из Китая, Германии, Украины, Казахстана, Индии, Узбекистана и хозяева турнира.

Отметим, что в Баку в 2018 году уже проводился Кубок мира по акробатике, а три года назад столица принимала чемпионат мира, а также Всемирные соревнования возрастных групп в этой дисциплине.

Что касается текущей серии Кубков мира, то в него входят пять этапов. Сезон начался в начале марта в Пурс-Синд-Амансе (Бельгия), следующий турнир будет организован в Бургасе (Болгария, 30 мая – 1 июня), после чего настанет очередь Баку.

Далее Кубки мира пройдут в Аалене (Германия, 19-21 июня), а заключительный этап примет Ржешоф (Польша, 27-29 июня).

İdman.biz

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