Победительница Кубка Европы в Баку: "Мне комфортнее делать упражнение с обручем"

Итальянская гимнастка София Раффаэли, одержавшая победу на Кубке Европы в Баку, рассказала о выборе музыки для своих программ и желании экспериментировать.

Как сообщает İdman.biz, она отметила композицию с обручем, которую демонстрировала в Баку дважды - на Кубке Европы и Кубке мира, выиграв оба турнира.

«В данный момент мне комфортнее делать упражнение с обручем: люблю музыку, которую выбрала. Tu si na cosa grande появилась случайно: искали на ютуб итальянскую песню и, услышав ее, сразу сказал: "А почему бы и нет?" Мне всегда нравилась эта песня, хотя мы никогда не рассматривали ее для программы. Теперь эта песня посвящена художественной гимнастике», - подчеркнула Раффаэли.

Также бронзовая призерка Олимпиады порассуждала о выборе композиций.

«Конечно, взрывная энергия, которая приходит с молодостью, редко сопровождается выразительностью, которая приходит с опытом. Теперь могу подстраиваться под любую музыку, стараюсь избегать клише. В этом сезоне мы не экспериментировали с новыми стилями, но возможно стоит выйти из зоны комфорта. Все уже видели, на что я способна: теперь хочется попробовать что-то новое, искать оригинальные способы самовыражения, другие интерпретации», - заявила Раффаэли.

İdman.biz