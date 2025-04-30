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Участницы бакинского Кубка Европы начали подиумные тренировки

Гимнастика
Новости
30 Апреля 2025 12:12
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Участницы бакинского Кубка Европы начали подиумные тренировки

Команды-участницы Кубка Европы по художественной гимнастике продолжают прибывать в Баку.

Как передает İdman.biz, с сегодняшнего дня спортсменки проведут официальные подиумные тренировки, а уже завтра состоится состоится первый соревновательный день.

Отметим, что в Кубке мира, который является вторым этапом серии, выступят спортсменки из 25-ти стран.

Хозяек турнира в индивидуальном зачете сеньорок представят Говхар Ибрагимова и Зохра Джафарова, а у юниорок заявлены Шамс Агагусейнова, Азада Атакишиева и Фидан Гурбанлы.

Также наша команда будет представлена в состязаниях групп. В состав сеньорской команды вошли Ляман Алимурадова, Дарья Сорокина, Елизавета Лузан, Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева и София Мамедова.

А юниорскую группу составили Назрин Абдуллаева, Аян Насирова, Назрин Салманлы, Илаха Бахадырова, Шамс Муваффаги и Нилуфяр Оруджлу.

İdman.biz

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