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Первый день Кубка мира в Ташкенте: Икромова в лидерах

Гимнастика
Новости
25 Апреля 2025 16:45
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Первый день Кубка мира в Ташкенте: Икромова в лидерах

В Ташкенте начался третий этап Кубка мира по художественной гимнастике.

Как передает İdman.biz, после упражнений с обручем и мячом в лидеры многоборья вышла хозяйка турнира - Тахмина Икромова. На втором месте обосновалась олимпийская чемпионка из Германии Дарья Варфоломеев, а третьей идет еще одна представительница Узбекистана Анастасия Саранцева.

В Кубке мира принимают участие и азербайджанские гимнастки Зохра Джафарова и Илона Зейналова. После двух видов они расположились в многоборье на 33-м и 34-м местах.

İdman.biz

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