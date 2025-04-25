Азербайджанские мастера аэробики выступят в Токио

Команда Азербайджана по аэробике примет участие на этапе Кубка мира, который пройдет 26-27 апреля в Токио.

Как передает İdman.biz, в состав вошли серебряные призеры чемпионата мира среди смешанных пар Владимир Долматов - Медина Мустафаева, а также Сара Алиханлы, Арзу Агаева, Дилара Гурбанова, Лейла Бежанова и Хадиджа Гулиева.

Мастера аэробики выступят в соревнованиях трио, групп, смешанных пар и в индивидуальном зачете.

В Кубке мира примут участие более ста гимнастов из 19-ти стран.

Старт в Токио - второй этап серии в календаре. На первом этапе Кубка мира в Португалии золото выиграла смешанная пара Мустафаева - Долматов.

İdman.biz