Раффаэли вернется в Баку

Призера недавного Кубка мира по художественной гимнастике в Баку вновь вернутся в Азербайджан.

Как передает İdman.biz, речь идет о команде Италии. В ее заявку на Кубок Европы, который состоится 1-4 мая на Национальной арене гимнастики, вошли София Раффаэли и Тара Драгаш.

Бронзовая призерка Олимпиады Раффаэли победила в многоборье на Кубке мира в Баку, а Драгаш выиграла бронзу в упражнении с лентой.

Также на соревновании выступит и групповая итальянская команда.

В Кубке Европы примут участие гимнастки из 23-х стран.

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