Раффаэли вернется в Баку

Призера недавного Кубка мира по художественной гимнастике в Баку вновь вернутся в Азербайджан.
Как передает İdman.biz, речь идет о команде Италии. В ее заявку на Кубок Европы, который состоится 1-4 мая на Национальной арене гимнастики, вошли София Раффаэли и Тара Драгаш.
Бронзовая призерка Олимпиады Раффаэли победила в многоборье на Кубке мира в Баку, а Драгаш выиграла бронзу в упражнении с лентой.
Также на соревновании выступит и групповая итальянская команда.
В Кубке Европы примут участие гимнастки из 23-х стран.
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