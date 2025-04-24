Лале Крамаренко отказали в нейтральном статусе

Российская гимнастка, чемпионка России Лала Крамаренко получила отказ в предоставлении нейтрального статуса от Международной федерации гимнастики (FIG).

Как передает İdman.biz, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванные источники.

Отмечается, что Крамаренко отказали из-за участия в гала-концерте к Дню защитника отечества. Так же ее спортивный клуб ГБУ ДО «МГФСО» поддержал специальную военную операцию (СВО) в социальных сетях. Наконец, гимнастке вменяют в вину совместное фото с бывшим главным тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер.

Сообщается, что Лала Крамаренко подала иск на это решение FIG в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария).

Отметим, что отцом Лалы является бывший вратарь сборной Азербайджана по футболу Дмитрий Крамаренко.

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