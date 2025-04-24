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На чемпионате Европы опробуют новый формат командного турнира

Гимнастика
Новости
24 Апреля 2025 12:59
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На чемпионате Европы опробуют новый формат командного турнира

Пилотный проект смешанного командного турнира по спортивной гимнастике будет обкатан на чемпионате Европы, который пройдет 26-31 мая в Лейпциге (Германия).

Как передает İdman.biz, чемпионат начнется с квалификации, где спортсмены будут зарабатывать баллы для в зачет классического командного турнира. Помимо этого, квалификация определит тех, кто проходит в финал личного многоборья, а также в финалы отдельных видов.

Но добавляется еще один комплект наград и разыгрываться он будет следующим образом - лучший мужчина из каждой команды по сумме трех видов квалификации (вольные, брусья и перекладина) и лучшая девушка из той же команды по сумме своих трех видов (опорный, бревно и вольные) формируют своими оценками сумму для прохождения в финал смешанного командного турнира.

Проходят туда 16 лучших команд, причем это именные квоты, то есть в финал проходит не страна, а конкретные гимнасты из этой страны.
Замены возможны только по травме.

Отметим, что смешанный командный турнир по спортивной гимнастике включен в программу Олимпиады-2028.

İdman.biz

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