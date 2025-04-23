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FIG: "В Баку Варфоломеев доказала, что она все еще сильная соперница"

Гимнастика
Новости
23 Апреля 2025 12:39
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FIG: "В Баку Варфоломеев доказала, что она все еще сильная соперница"

«Дарья Варфоломеев на Кубке мира в Баку показала, что она все еще сильная соперница».

Как передает İdman.biz, так отреагировал на две золотые медали олимпийской чемпионки на Кубке мира портал Международной федерации гимнастики (FIG).

Немецкая гимнастка не смогла попасть на пьедестал в многоборье, а также в упражнениях с обручем и мячом, но победила в финалах с булавами и лентой.

«За булавы Варфоломеев получила наивысшим баллом за все соревнования - 30,450. Она заработала самые высокие оценки за сложность, исполнение и артистизм среди всех финалистов.

Затем она получила золото в финале с лентой, где она продемонстрировала новую программу под музыку, примечательную лирическим «I’m trouble». Дарья, безусловно, доказала другим участницам, что у нее высочайший класс», - отмечает портал FIG.

İdman.biz

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