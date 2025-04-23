Азербайджан определился с составом на домашний Кубок Европы

Команда Азербайджана по художественной гимнастике будет представлена большим составом на домашнем Кубке Европы, который состоится 1-4 мая в Баку.

Как сообщает İdman.biz, в соревновании сеньорок в индивидуальном зачете выступят Говхар Ибрагимова и Зохра Джафарова, а у юниорок заявлены Шамс Агагусейнова, Азада Атакишиева и Фидан Гурбанлы.

Также хозяйки турнира будут представлены в состязаниях групп. В состав сеньорской команды вошли Ляман Алимурадова, Дарья Сорокина, Елизавета Лузан, Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева и София Мамедова.

А в юниорскую группу вошли Назрин Абдуллаева, Аян Насирова, Назрин Салманлы, Илаха Бахадырова, Шамс Муваффаги и Нилуфяр Оруджлу.

В Кубке Европы примут участие гимнастки из 23-х стран.

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