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Тренер сборной России: "Надеемся на успешное возвращение Крамаренко в спорт. Следим за процессом и поддерживаем ее"

Гимнастика
Новости
22 Апреля 2025 10:58
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Тренер сборной России: "Надеемся на успешное возвращение Крамаренко в спорт. Следим за процессом и поддерживаем ее"

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева заявила, что сроки возвращения в спорт чемпионки Европы Лалы Крамаренко пока остаются неясными.

İdman.biz сообщает, что в июле прошлого года 20-летняя спортсменка перенесла операцию на мениске. Позже бывший президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что девушке по ошибке удалили здоровый рог мениска вместо поврежденного. Позже в клинике, где проводили операцию, опровергли слова Винер, заявив, что у Крамаренко были повреждены оба рога. Отец гимнастки, в свою очередь, сказал, что не имеет претензий к врачам.

«Лала проходит восстановительный период, и, конечно, мы все надеемся на успешное возвращение в спорт. Сроки возвращения еще не определены, но мы следим за процессом и поддерживаем ее на каждом этапе», - цитирует Сергаеву «Газета.ru».

Отметим, что отцом Лалы является бывший вратарь сборной Азербайджана по футболу Дмитрий Крамаренко.

İdman.biz

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