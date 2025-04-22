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Добившиеся успеха на чемпионате Европы азербайджанские гимнасты вернулись на родину - ФОТО

Гимнастика
Новости
22 Апреля 2025 10:12
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Добившиеся успеха на чемпионате Европы азербайджанские гимнасты вернулись на родину - ФОТО

Азербайджанские спортсмены, успешно представившие нашу страну на чемпионате Европы по акробатической гимнастике, проходившем в Люксембурге, вернулись на родину.

Как сообщает İdman.biz, в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева команду встретили сотрудники Министерства молодежи и спорта, Федерации гимнастики Азербайджана, журналисты и члены семей спортсменов.

Наши гимнасты завершили континентальное первенство с восемью медалями. В мужском парном разряде Мурад Рафиев и Даниэль Аббасов завоевали серебро (многоборье, балансовые и темповые упражнения), а мужская команда в составе Сеймура Джафарова, Абдуллы Аль-Машаиха, Риада Сафарова и Расула Сеидли завоевала серебряную (темповые упражнения) и бронзовую (балансовые упражнения) медали. Женская сборная в составе Зохры Рашидовой, Назрин Зейниевой, Анахиты Баширли, Дианы Мамедовой, Сафии Бабаевой и Фирузы Гасымзаде заняла третье место.

Отметим, что впервые в истории азербайджанской акробатической гимнастики на пьедестале почета на чемпионате Европы оказались женская и мужская сборные.

İdman.biz

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