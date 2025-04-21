София Раффаэлли: "В Баку я взяла приятный реванш"

«В Баку я взяла приятный реванш».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила итальянская гимнастка София Раффаэли, рассказавшая о завоевании золотой награды на Кубке мира на Национальной арене гимнастики.

Бронзовая призерка Олимпиады в Париже заняла первое место в многоборье, одержав первую победу в серии Кубка мира в текущем году.

«Я очень счастлива, особенно потому, что закончила многоборье без ошибок. После того, как я лишь однажды поднялась на пьедестал на предыдущем Кубке мира в Софии, Баку здорово добавил положительных эмоций. Я довольна проделанной работой», - подчеркнула Раффаэли.

İdman.biz