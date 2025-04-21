Новая европейская вершина азербайджанских акробатов

Азербайджанская акробатика за последние годы вышла на ведущие позиции как в Европе, так и в мире. Яркой иллюстрацией этого стал чемпионат континента в Люксембурге, где наши гимнасты завоевали одну золотую, четыре серебряные и три бронзовые награды.

Как передает İdman.biz, к вояжу в Люксембург команда подходила с богатым послужным списком. В прошлом году спортсмены добились феноменального результата ЧМ в португальском Гимараэше. Выиграв четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые награды, команда заняла третье место в общем зачете. А в 2023-м чемпионат Европы в Варне принес акробатам семь золотых и две серебряные медали. А учитывая, что ЧЕ в акробатике проходит раз в два года, важность результата серьезно возрастает.

Одними из главных фаворитом считались смешанная пара Агасиф Рагимов - Разия Сеидли и мужской дуэт Даниэль Аббасов - Мурад Рафиев, которые выступали в статусе абсолютных чемпионов Европы и двукратных победителей ЧМ. И именно Рагимов с Сеидли завоевали в Люксембурге единственное золото, заняв первое место в темповом упражнении. Этот пьедестал оказался единственным для смешанной пары, занявшей четвертое место в многоборье. А для Абасова и Рафиева чемпионат оказался в серебряных тонах. Мужской дуэт стал вторым во всех трех упражнениях, выполнив задачу-минимум.

В свою очередь, улучшая свои результаты мужская группа. Коллектив в составе Сеймура Джафарова, Абдуллы Аль-Мешаихи, Расула Сеидли и Риада Сафарова пробился в прошлом году пробился во все три финала на чемпионате мира, став третьими в темповом упражнении. А в Люксембурге пришло и европейское признание: серебро в темповой композиции и бронза в балансовом.

При этом, самым опытным в команде является Аль-Мешаихи, который в свое время выступал в смешанной паре вместе с Рухидилем Гурбанлы. Они неоднократно становились призерами Кубков мира, а также завоевали два серебра на Евроиграх-2019 в Минске. Сейчас Абдулла является одним из важнейших гимнастов в группе, которая добивается признания на мировой арене.

Медальную копилку сборной пополнили еще две бронзовые награды. Для женской группы в составе Незрин Зейниевой, Зохры Рашидовой и Анахиты Баширлы это был первый взрослый чемпионат континента. Два года назад они выступали на ЧЕ в юниорском зачете и выиграли золото и два серебра. В Люксембурге женская группа стала третьей в темповом упражнении, а среди юниорок группа в составе Дианы Мамедовой, Фирузы Гасымзаде и Софии Бабаевой завоевала бронзу.

Таким образом, на счету сборной Азербайджана восемь медалей на чемпионате Европы (1-4-3). Впереди спортсменов ждет продолжение серии Кубка мира, а в августе Всемирные Игры в Чэнду (Китай).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz